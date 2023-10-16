وصل وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى المنصورية، حيث انهار جزء من مبنى سكني، وأكّد أنّ "ما يجب القيام به أوّلًا هو إخلاء الأبنية المحيطة، وثانيًا العمل على حمايتها لتفادي سرقتها".
وأشار إلى "أنّني تواصلت مع المعنيّين، للقيام بالخطوات الضّروريّة لإنقاذ النّاس وإخلاء المباني المحيطة، لمنع كارثة أكبر، ولا نريد أن نعيق عمل أجهزة الإنقاذ"، مشدّدًا على أنّ "كلّ شخص تقاعس في عمله سيُحاسَب وسيتحمّل المسؤوليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي من المنصورية: نقوم بالخطوات الضرورية لإنقاذ الناس وكل من تقاعس في عمله سيحاسَب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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