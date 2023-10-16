أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّ "عطفا على المذكرات الإعلامية والقرارات التي أصدرها المدير العام للصندوق محمد كركي، والتي قضى بموجبها زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية اعتبارا من 1/9/2023، ونظراً لعدم إمكانية تجزئة فاتورة الاستشفاء الى مرحلة ما قبل 1/9/2023 وما بعده، أصدر كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 720 بتاريخ 12/10/2023، قضى بموجبها بتوحيد قيمة التعرفات على الفاتورة الاستشفائية وفق التعرفات الجديدة المعتمدة اعتبارا من 1/9/2023، لتشمل فترة إقامة المريض كاملة اعتبارا من تاريخ دخوله المستشفى ولغاية تاريخ خروجه الواقع بعد 1/9/2023".
في سياق متصل، أصدر كركري مذكّرة إعلامية حملت الرقم 721 بتاريخ 16/10/2023، قضى بموجبها "بتحديد القيمة في المعاملات الاستشفائية كافة بما يساوي 63750 ليرة لبنانيّة اعتبارا من 1/9/2023، أينما وردت وفي أي عمل طبي بما فيها أتعاب الطبيب.
وقد استثني من هذا الإجراء القيمة للمستشفى المخصصة في غرفة العمليات، والمحددة مسبقا وفق التصنيف الخاص بكل مستشفى".
كانت هذه تفاصيل خبر كركي حدد كيفية تطبيق التعرفات الاستشفائية الجديدة المعتمدة في صندوق الضمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.