كركي حدد كيفية تطبيق التعرفات الاستشفائية الجديدة المعتمدة في صندوق الضمان

أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، في بيان، أنّ "عطفا على المذكرات الإعلامية والقرارات التي أصدرها المدير العام للصندوق ​محمد كركي​، والتي قضى بموجبها زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية اعتبارا من 1/9/2023، ونظراً لعدم إمكانية تجزئة فاتورة الاستشفاء الى مرحلة ما قبل 1/9/2023 وما بعده، أصدر كركي مذكرة إعلامية حملت الرقم 720 بتاريخ 12/10/2023، قضى بموجبها بتوحيد قيمة التعرفات على الفاتورة الاستشفائية وفق التعرفات الجديدة المعتمدة اعتبارا من 1/9/2023، لتشمل فترة إقامة المريض كاملة اعتبارا من تاريخ دخوله المستشفى ولغاية تاريخ خروجه الواقع بعد 1/9/2023".

في سياق متصل، أصدر كركري مذكّرة إعلامية حملت الرقم 721 بتاريخ 16/10/2023، قضى بموجبها "بتحديد القيمة في المعاملات الاستشفائية كافة بما يساوي 63750 ليرة لبنانيّة اعتبارا من 1/9/2023، أينما وردت وفي أي عمل طبي بما فيها أتعاب الطبيب.

وقد استثني من هذا الإجراء القيمة للمستشفى المخصصة في غرفة العمليات، والمحددة مسبقا وفق التصنيف الخاص بكل مستشفى".