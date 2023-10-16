أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أننا "نحتاج إلى العزم والصبر لأن النصر سيحتاج وقتا وسوف تكون هناك أوقات صعبة". ولفت نتانياهو، الى أنني "أقول لإيران وحزب الله احذروا ولا تختبروا إسرائيل في حدودنا الشمالية وإلا ستدفعون ثمناً كبيراً"، مشدداً على أن "الرد سيكون بحجم الجريمة".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: أقول لإيران و"حزب الله" لا تختبرونا في حدودنا الشمالية والرد سيكون بحجم الجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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