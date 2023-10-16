المكاري بكتابين لوكالتَي "رويترز" و"الصحافة الفرنسية": لن نتهاون بحفظ حقوق عبدالله وعاصي

وجّه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد المكاري​، كتابين إلى كلّ من وكالتَي "​رويترز​" و"الصحافة الفرنسية"، أعرب فيهما عن أسفه "الشّديد لما صدر عنهما بشكل ملفت، لجهة تجهيل قاتل المصوّر عصام عبدالله، وجرح المراسلة كريستينا عاصي، الّتي أُصيبت بنيران الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللّبنانيّة الفلسطينيّة؛ ولجهة المساواة بين القاتل والقتيل".

وأكّد أنّ "​وزارة الإعلام​ لن تتهاون في متابعة هذا الموضوع، لجهة إحقاق الحقّ وحفظ حقوق الشّهيد عبدالله من أي نوع كانت ومن أيّ جهة، وكذلك الأمر بالنسبة للمصابة كريستينا".