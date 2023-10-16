"النشرة": اشتباكات في الضهيرة بعد استهداف كاميرات مراقبة لأبراج تابعة للجيش الاسرائيلي

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "اشتباكات في الضهيرة بعد استهداف كاميرات مراقبة لأبراج تابعة للجيش الاسرائيلي وسقوط قذيفة قرب مركز للجيش مصدرها الجيش الاسرائيلي".

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