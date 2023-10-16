عبداللهيان: وقت الحلول السياسية بدأ ينفد واحتمال توسع الحرب يقترب من الحتمية

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على "ضرورة الوقف الفوري لعمليات القتل وجرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة".

وشدد عبداللهيان، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، على أن "وقت الحلول السياسية بدأ ينفد وأن احتمال توسع الحرب على جبهات أخرى يقترب من المرحلة الحتمية".