أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على "ضرورة الوقف الفوري لعمليات القتل وجرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة".
وشدد عبداللهيان، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، على أن "وقت الحلول السياسية بدأ ينفد وأن احتمال توسع الحرب على جبهات أخرى يقترب من المرحلة الحتمية".
كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان: وقت الحلول السياسية بدأ ينفد واحتمال توسع الحرب يقترب من الحتمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.