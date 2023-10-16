أعلنت الرئاسة السّوريّة عن "إجراء اتصال هاتفي بين الرّئيس السّوري ​بشار الأسد​ ونظيره الرّوسي ​فلاديمير بوتين​، بحثا فيه بسبل وقف العدوان الإسرائيلي على ​قطاع غزة​". وأشارت إلى أنّهما "شدّدا على ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانيّة إلى المدنيّين في القطاع، ووقف القصف والتّهجير الّذي ينتهجه الكيان الإسرائيلي ضدّ الأبرياء في غزّة".

كانت هذه تفاصيل خبر الأسد وبوتين بحثا بسبل وقف "العدوان الإسرائيلي" على غزة وأكدا ضرورة إدخال المساعدات للقطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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