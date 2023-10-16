أشار المتحدث باسم البيت الأبيض، الى أن "المسؤولين الأميركيّين يأملون في إمكانية فتح معبر حدودي مع غزة لمدّة ساعات في وقت لاحق اليوم".
وشدد المتحدث، على أننا "لا نريد للنزاع أن يتسع ونبقي أعيننا على الجبهة الشمالية لإسرائيل، ولم نرصد أي مؤشرات على رغبة حزب الله في توسيع المواجهات مع إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: لم نرصد أي مؤشرات على رغبة "حزب الله" في توسيع المواجهات مع إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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