البيت الأبيض: لم نرصد أي مؤشرات على رغبة "حزب الله" في توسيع المواجهات مع إسرائيل

أشار المتحدث باسم البيت الأبيض، الى أن "المسؤولين الأميركيّين يأملون في إمكانية فتح معبر حدودي مع غزة لمدّة ساعات في وقت لاحق اليوم".

وشدد المتحدث، على أننا "لا نريد للنزاع أن يتسع ونبقي أعيننا على الجبهة الشمالية لإسرائيل، ولم نرصد أي مؤشرات على رغبة حزب الله في توسيع المواجهات مع إسرائيل".