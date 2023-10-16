بشأن التصعيد في فلسطين.. الرئيس الأمريكي قد يزور إسرائيل ومصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلا عن مسئول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، أن زعيم البيت الأبيض يفكر في القيام برحلة إلى إسرائيل ومصر في الأيام المقبلة، لكن لم يتم الانتهاء من الاستعدادات.

وأشار الوكالة إلى أن زيارة بايدن إلى إسرائيل، ستكون فرصة ليؤكد شخصيًا للإسرائيليين أن الولايات المتحدة تقف وراءهم بحزم، لكنه سيأتي وسط مخاوف متزايدة من أن التحرك الإسرائيلي الوشيك إلى غزة قد يشعل حربًا أوسع مع عواقب إنسانية مدمرة.

وأفادت الوكالة بأنه يمكن أن يُنظر إلى وجود بايدن على أنه خطوة استفزازية من قبل حماس وإيران، أو من المحتمل أن تنظر إليه الدول العربية على أنه نبرة صماء مع تزايد الخسائر المدنية في غزة.

وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" عن 3 مسئولين إسرائيليين وأمريكيين، قولهم إن هناك مشاورات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن الزيارة المحتملة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب، والتي من المفترض أن تكون في هذا الأسبوع.

وقال المسئولون الإسرائيليون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا الرئيس بايدن لزيارة إسرائيل خلال اتصالهما الهاتفي يوم السبت.

من ناحية أخرى، صرح المسئول الأمريكي لـ "أكسيوس" بأن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية قيام بايدن بزيارة للشرق الأوسط في الوقت الحالي، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، أدريان واتسون، لـ "أكسيوس"، إنه "ليس لدينا سفر جديد للإعلان عنه".

كما أفاد الموقع نقلا عن مصدر مصري قوله إن الرئيس عبدالفتاح السيسي سينظم مؤتمراً دولياً حول الحرب في غزة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وقد تمت دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمشاركة فيه، بحسب ما نقل موقع قناة "صدى البلد".

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس السيسي أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن رد الاحتلال الإسرائيلي على هجوم حماس تحول من الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي.

وأكد الرئيس السيسي أن عدم وجود أي أفق سياسي للفلسطينيين أدى إلى "انفجار الغضب"، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية خطيرة للغاية ويمكن أن تكون لها عواقب على المنطقة بأكملها.