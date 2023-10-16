حال فوزه بولاية جديدة.. بايدن يوضح: ماذا سيحدث للشرق الأوسط؟

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة "لديها فرصا هائلة لجعل العالم أفضل".

جاء ذلك في مقابلته مع المذيع سكوت بيلي لبرنامج "60 دقيقة" الأمريكي.

وقال بايدن، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم"،: "تخيّل لو تمكنّا من النجاح في وضع الشرق الأوسط في مكان يتم فيه تطبيع العلاقات. أعتقد أن بإمكاننا أن نفعل ذلك. تخيل ما سيحدث إذا قمنا في الواقع بتوحيد أوروبا كلها وتم وضع حد لبوتين، بحيث لا يتمكن من التسبب في هذا النوع من المشكلات التي يسببها. لدينا فرص هائلة لجعل العالم أفضل".

يأتي هذا في الوقت التي تخوض فيها الولايات المتحدة حربين بالوكالة، وعلى خلفية خلل وظيفي في الكونجرس الأمريكي بسبب المساعدات الأوكرانية، إلا أن بايدن، كما قال ردا على سؤال سكوت بيلي بشأن ترشحه في الانتخابات الرئاسية، إنه سوف يترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى.