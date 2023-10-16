شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: بايدن يزور إسرائيل نهاية الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بصدد القيام بزيارة الى تل أبيب، وذلك في خضم التصعيد الذي اشتعل فتيله بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الاول.

وقالت القناة «12 الإسرائيلية»، إن «هنالك استعدادات في إسرائيل لوصول الرئيس الأمريكي بايدن في وقت مبكر من يومي الأربعاء أو الخميس».

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن «بايدن سيتوجه إلى مصر عقب زيارته المتوقعة لتل أبيب».

من جهته، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرجأ رحلة إلى محطة لتوليد طاقة الرياح في كولورادو الاثنين، مشيراً إلى أنه «سيبقى في واشنطن لإجراء اجتماعات تتعلق بالأمن القومي»، ليعزز بذلك التكهنات باحتمال إجراء الزيارة المرتقبة إلى إسرائيل.

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية، عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة إسرائيل، مشيرة إلى أن الجانبين يجريان مشاورات لإتمام الزيارة.

وتأتي هذه الزيارة، بعد وصول كل من وزيري الدفاع لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن الى إسرائيل في خضم الصراع بين إسرائيل وحماس.