شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيس البريطاني يقر بارتكابه 3 جرائم إرهابية أمام محكمة «أولد بيلي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أقر آين ديفيس، وهو بريطاني سبق وأن اُتهم بالانضمام لخلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي تعرف باسم «البيتلز»، بأنه مذنب في ثلاث جرائم إرهابية أمام محكمة في لندن، الاثنين.

وألقي القبض على ديفيس (39 عاماً) في مطار لوتن بلندن في أغسطس/ آب الماضي، بعد ترحيله إلى بريطانيا قادماً من تركيا، حيث أدين بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي.

ومثل ديفيس أمام محكمة «أولد بيلي» بلندن الاثنين، عبر رابط فيديو من داخل محبسه، وأقر بأنه مذنب في تهمتين تتعلقان بتمويل الإرهاب وحيازة سلاح ناري لأغراض إرهابية.

وقال القاضي مارك لوكرافت، إنه سيصدر حكماً بحق ديفيس في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وارتبط اسم ديفيس في وقت سابق بخلية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، كانت مهمتها حراسة السجناء الأجانب في سوريا، والتي أُطلق عليها اسم «البيتلز»، لأنهم كانوا معروفين بأنهم يتحدثون اللغة الإنجليزية.

وذكرت تقارير أن الخلية كانت تحتجز رهائن غربيين في سوريا وقتلت بعضهم في بعض الحالات، ومنهم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعاملة الإغاثة كايلا مولر.

ونفى ديفيس مراراً انضمامه إلى الخلية، وقال محاميه مارك سمرز في جلسة استماع أولية العام الماضي، إن المدعين الأمريكيين لم يوجهوا اتهامات لديفيس، بسبب وجود أدلة على أن الخلية كانت تتألف فقط من ثلاثة أعضاء.

وحُكم على اثنين من أعضاء الخلية، هما ألكسندرا كوتي والشافعي الشيخ، بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، بينما لقي العضو الثالث في الخلية، محمد إموازي، حتفه في ضربة صاروخية نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا في سوريا عام 2015.