شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان لسوناك: على الغرب الوفاء بوعوده للفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة - رويترز

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في اتصال هاتفي الاثنين، إنه يتعين على الدول الغربية الامتناع عن اتخاذ «خطوات استفزازية» فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وذكرت الرئاسة في تدوينة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن أردوغان أبلغ سوناك أنه يجب على القوى الغربية أن «تتذكر الوعود التي لم تُنفذ لفلسطين وتفعل ما هو لازم».

وقالت إن أردوغان وسوناك ناقشا أيضاً حل «الأزمة الإنسانية الخطيرة» في غزة.

وأطلقت حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية «طوفان الأقصى» التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر طائرات شراعية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل.

ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أسبوع بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة، بعدما شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء.

وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 1400 شخص، بينما أدّت سبعة أيام من القصف الجوي والمدفعي المتواصل على غزة إلى تسوية أحياء بكاملها بالأرض ومقتل نحو 2750 شخصاً، وفق وزارة الصحة في غزة.