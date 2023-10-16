شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: مسؤولون أمريكيون يأملون فتح معبر رفح الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، إن مسؤولي البيت الأبيض يأملون إمكانية فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر لبضع ساعات، في وقت لاحق الاثنين، للسماح لبعض الأشخاص بمغادرة القطاع، قبل الهجوم البري الإسرائيلي المتوقع.

وأضاف في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية «لا يزال مغلقاً حالياً».

وقال «نأمل، نأمل، أن يكون مفتوحاً في وقت لاحق من اليوم لمدة ساعات. ولكن مرة أخرى، ليس أمامنا سوى أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور»، مشيراً إلى «تحطم» الآمال في فتح المعبر مطلع الأسبوع.

وأضاف كيربي «سنواصل العمل على هذا الأمر بجدية كبيرة جداً جداً».

وعاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، سعياً للتوصل إلى اتفاق يسمح لبعض الأمريكيين على الأقل بمغادرة القطاع الساحلي، الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي بعد هجوم «حماس» على المدنيين الإسرائيليين.

وكانت الولايات المتحدة طلبت من مواطنيها في غزة التوجه إلى المعبر. وتقدر الحكومة الأمريكية عدد الأمريكيين من أصل فلسطيني في غزة، بما يتراوح بين 500 إلى 600 شخص.