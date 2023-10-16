انت الان تتابع خبر روسيا تحظر استيراد المأكولات "السمكية" من اليابان لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة المنتجات الزراعية والحيوانية، اليوم الاثنين في بيان إن القرار جاء "كإجراء احترازي، اعتبارًا من اليوم 16 أكتوبر.

وبذلك تكون روسيا قد انضمت إلى الإجراءات التقييدية المؤقتة التي فرضتها جمهورية الصين الشعبية فيما يتعلق باستيراد الأسماك والمأكولات البحرية من اليابان.



وأشارت الهيئة أن "القيود ستبقى سارية المفعول حتى تقديم المعلومات الشاملة اللازمة للتأكد من سلامة المنتجات البحرية وامتثالها لمتطلبات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فضلا عن تحليلها من قبل المتخصصين في الهيئة".

وبدأت اليابان في 24 أغسطس بتصريف المياه التي اختلط فيها الوقود النووي من محطة فوكوشيما-1 للطاقة النووية في البحر.

ورغم إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "خطط تصريف هذه المياه، والتي قد تستمر 30 عامًا، تتوافق تمامًا مع المعايير الدولية، إلا أن الصين باعتبارها المستورد الرئيسي للمأكولات البحرية اليابانية، فرضت حظرا شاملا على هذه المستوردات".

ولكن حصة روسيا تبقى قليلة جدا من حيث حجم الصادرات اليابانية للمأكولات البحرية، وبنسبة لا تتجاوز 0.1% من حجم الصادرات الكلي.

