انت الان تتابع خبر بشرى سارة لعشاق الملكي بشأن الكلاسيكو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ناتشو فرنانديز، مدافع ريال مدريد ، سيتمكن من خوض الكلاسيكو، بعد أن وافقت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني، على خفض عقوبته إلى مباراتين فقط.

وتدخل ناتشو بشكل عنيف على قدم بورتو مدافع جيرونا، ما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه، خلال المباراة التي انتهت بفوز الملكي (3-0)، ثم حصل على عقوبة الإيقاف 3 مباريات، قبل أن تخفض.



وذكرت الشبكة الإسبانية أن "أنشيلوتي يملك 3 لاعبين جاهزين للتواجد في قلب الدفاع أمام برشلونة، وهم ناتشو فيرنانديز وديفيد ألابا وأنطونيو روديجر".

بهذا القرار، سيغيب ناتشو عن مواجهة الريال المقبلة في الليجا أمام إشبيلية فقط، بعد أن غاب عن الجولة الماضية أمام أوساسونا.

