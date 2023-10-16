انت الان تتابع خبر الكنيست الإسرائيلي يقطع جلسته بعد دوي صفارات الإنذار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية، أبرزها القدس وتل أبيب وبيت شيمش وبتاح تكفا وبني براك ورمات غان وحولون وغفعاتيم.

وتتواصل الضربات الجوية بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس، في الوقت الذي يئن فيه سكان غزة تحت وطأة المخاوف من "هجوم بري محتمل"، خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان،: "في الساعات الأخيرة، دمرت عشرات مقرات القيادة العملياتية ومواقع إطلاق قذائف هاون في قطاع غزة. كما تم تدمير مقر القيادة للمدعو علي القاضي أحد قادة وحدة النخبة التابعة لمنظمة حماس الذي تم القضاء عليه قبل عدة أيام".

وتابع: "وتمكنت طائرات حربية للجيش من تصفية عدد من مخربي حماس، خلال تواجدهم في مجمع عسكري للحركة".

من جهة أخرى، كشف راديو "كان" الإسرائيلي أن الوضع مستقر اليوم ولم يتسلل أي مسلح إلى مدينة تقع قرب الحدود مع لبنان، وذلك بعدما ذكر في وقت سابق أن الأوامر صدرت للسكان بالبقاء في منازلهم بعد الاشتباه في أن هجوما كان يحدث.

في المقابل، تستمر حماس في إطلاق رشقات صاروخية من حين لآخر على مدن وبلدات إسرائيلية.

وأفاد مراسلنا، عصر الإثنين، بإطلاق "دفعة صاروخية ثقيلة" على معظم بلدات غلاف غزة.

