حادث مروع يهز أمريكا بدافع الكراهية.. سبعيني يقتل طفلاً فلسطينياً بـ26 طعنة ويصيب والدته بسكينه 12 مرة.. “وبايدن”: لا مكان للكراهية في بلادنا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن حادث مروع في الولايات المتحدة الأمريكية نابع عن الكراهية على خلفية الحرب في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت أن الشرطة الأمريكية اتهمت رجلا يبلغ من العمر 71 عاما بقتل صبي أمريكي من أصل فلسطيني عمره 6 سنوات.

وبينت أن الصبي الفلسطيني تعرض للطعن 26 مرة بسكين عسكري كبير وفق ما ظهر في نتائج التشريح الطبي للجثة.

وأفادت بأن الرجل هاجم والدة الطفل وطعنها 12 طعنة في جسدها، وكادت أن تفارق الحياة.

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” علق على الحادث بقوله “لا مكان للكراهية في بلدنا”.