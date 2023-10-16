متخصص في الشأن الإسرائيلي: أمريكا تدعم إسرائيل فيما ستقوم به وترفض الخضوع لرغبة الوزراء وأعضاء الكنيست المتطرفين لاحتلال غزة بالكامل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتخصص في الشأن الإسرائيلي “خلدون البرغوثي”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل فيما ستقوم به، لكنها في نفس الوقت ترفض الخضوع لرغبة الوزراء وأعضاء الكنيست المتطرفين لاحتلال قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” لديه تخوفات كبيرة من الوضع الراهن في الأراضي المحتلة، لأنه يعتقد أن هذا الأمر سيزيد موجة العنف والكراهية في أمريكا.

وأوضح أن الدول الغربية لديها تخوفات كبيرة من انعكاس الأزمة الحالية في قطاع غزة بالداخل الأوروبي.