شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إنجليزي يحسم مصير ميسي..مفاجأة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مقربة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن اللاعب يلقي رغبة قوية من مسئولي مانشستر سيتي للتعاقد معه في يناير المقبل من صفوف إنتر ميامي.

وأضافت التقارير أن عدم تفكير ميسي في الذهاب إلى السعودية قد يسهل من مهمة السيتي في التعاقد مع اللاعب خلال الفترة القادمة.

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يأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه جوارديولا في التعاقد مع اللاعب، والذي يراه الأفضل في العالم ويحبه كثيرا علي المستوي الشخصي، منذ فترتهم السابقة معا في برشلونة.

كما أن السيتي سيكون قادرا أيضا علي تحمل راتب اللاعب في الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يجعل الصفقة أمرا ممكنا حال موافقة ميسي وتقدم الفريق السماوي بعرض رسمي.

موقف ميسي من الدوري الإنجليزي

هذا ولا يمانع ميسي فكرة إنتقاله إلى الدوري الإنجليزي في الفترة القادمة في حالة ذهابه فقط إلى السيتي دون غيره من الأندية الآخري، نظرا للعلاقة القوية التي تربطه مع جوارديولا.