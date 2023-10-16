شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر" يعقد اجتماعا لمناقشة خطة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت أمانة التنظيم المركزية بحزب مصر أكتوبر، اجتماعا موسعا لمناقشة استعدادت الحزب للتجهيز لدعم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، وذلك في مقر أمانة الحزب الرئيسى بالتجمع الخامس، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب، وبحضور أمناء الحزب بالمحافظات وأمناء التنظيم وأمناء المركزية ومساعدى أمناء المركزية.

وترأس الاجتماع اللواء أشرف أبو المحاسن نائب رئيس الحزب الأول، وشارك كلا من المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد، والدكتورة شريهان القشاوى نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، واللواء أسامة حامد أمين التنظيم، واللواء أحمد جلال أمين السياسات.

وشهد الاجتماع التنظيمي، الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وإعلان التضامن الكامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الحزب على أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها 2024، باعتبارها الاستحقاق الدستوري الأهم خلال هذه المرحلة، موضحا أنه سيسخر كافة مقراته فى المحافظات لخدمة المرشح الرئاسي المحتمل عبد الفتاح السيسي.

وأكد الحزب أن الرئيس السيسي هو الأقدر على استكمال ما بدأه من انجازات ومشروعات قومية فى مختلف المجالات، كما أنه الأقدر على مواجهة التحديات التي تواجهها مصر فى هذه المرحلة على كافة المستويات المحلية والإقليمية.



















