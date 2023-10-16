شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى حازم عمر يكشف خطة إصلاح التعليم.. ويؤكد: نعمل من أجل النهوض بالعملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي رئيس حزب الشعب الجمهوري، خطته من أجل النهوض بالتعليم، قائلا إن شعارنا لحل أزمة التعليم ليس التعليم للجميع ولكن الجميع للتعليم، مؤكدا أن الجميع يجب أن يعمل من أجل النهوض بالعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتدشين الحملة الانتخابية، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري.

وأوضح حازم عمر، أن من بين مقترحات حل الأزمة فرض ضريبة 5% من دخل كل المؤسسات التعليمية الخاصة مدارس وجامعات، تذهب لصندوق بالخزانة العامة للدولة مباشرة، ولا تنفق إلا في الغرض الخاص بها وهو تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أنه سيكون هناك تشريع يغلظ عقوبة التهرب من الوفاء بهذه النسبة.

وقال: في ظل عجز الموازنة العامة للدولة، لا يمكن تحميل الخزانة أعباء إضافية، مشيرا إلى أن الدين الخارجي وصل 168 مليار دولار، والداخلي تخطى الـ6 ترليونات جنيه، فضلا عن فوائد الدين، وهو الأمر الذي يوجب التعامل مع هذه الملف.