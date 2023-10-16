عبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن ثقتها في أن الكونغرس الأميركي سيوافق على دعم إضافي لأوكرانيا التي تواجه الحرب الروسية، على الرغم من معارضة بعض المشرعين الجمهوريين.
واوضحت يلين للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء مالية منطقة اليورو، إن "الرئيس الاميركي جو بايدن سيقدم طلب تمويل تكميليا لكل من أوكرانيا وإسرائيل "متى يكون مجلس النواب قادرا على الانعقاد".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الخزانة الأميركية: البيت الأبيض يعد طلب تمويل تكميليا لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.