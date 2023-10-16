وزيرة الخزانة الأميركية: البيت الأبيض يعد طلب تمويل تكميليا لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل

عبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن ثقتها في أن الكونغرس الأميركي سيوافق على دعم إضافي لأوكرانيا التي تواجه الحرب الروسية، على الرغم من معارضة بعض المشرعين الجمهوريين.

واوضحت يلين للصحفيين بعد اجتماع مع وزراء مالية منطقة اليورو، إن "الرئيس الاميركي جو بايدن سيقدم طلب تمويل تكميليا لكل من أوكرانيا وإسرائيل "متى يكون مجلس النواب قادرا على الانعقاد".