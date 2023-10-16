أعلنت "المقاومة الإسلاميّة"، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا خمسة مواقع إسرائيليّة، وهي: موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة والمناسبة، وحقّقوا فيها إصابات مؤكّدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا 5 مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققنا إصابات دقيقة فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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