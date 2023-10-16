اعتصام أمام الصليب الأحمر الدولي في بيروت للمطالبة باغاثة عاجلة لقطاع غزة

اشار رئيس مؤسسة العودة الفلسطينية ياسر علي الى ان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو عدوان بربري مخالف للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، ويصل إلى مستوى العقاب الجماعي واعمال الترحيل القسري، ودعا إلى تقديم الإغاثة العاجلة للقطاع الذي يتعرض للإرهاب الصهيوني.

وخلال اعتصام الهيئات والمؤسسات الشعبية الفلسطينية امام مقر الصليب الأحمر الدولي في بيروت للتضامن مع غزة ورفضا للإرهاب الإسرائيلي، لفت علي الى "ان العدوان الإسرائيلي يتسبب في تهجير السكان وتدمير المنازل والبنية التحتية وقتل آلاف الأطفال والمدنيين".

وطالب رئيس مؤسسة العودة "بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي، وفتح المعابر كافة، وإدخال المساعدات الاغاثية العاجلة خاصة الدواء، وإعادة المياه والكهرباء والمحروقات إلى القطاع".

ثم القى اللاجىء الفلسطيني وليد شحادة كلمة باسم الانسان الفلسطيني، ناشد العالم فتح المعابر مع قطاع غزة ووقف العدوان وتقديم المساعدات العاجلة.