أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، أنّ "لجنة المال أنهت الفصل الأوّل من مشروع موازنة 2024 بمواده الـ14، وعلّقت المادّة 5 المتعلّقة بإجازة الاقتراض، والمادّة 7 المتعلّقة بآليّة قبول الهبات والقروض، والمادّة 8 المتعلّقة بنقل الاعتمادات".
وذكر أنّ "اللّجنة ألغت المادّة 10 المتعلّقة بقروض مصرف لبنان المدعومة"، مشيرًا إلى أنّ "اللّجنة تتابع الأربعاء والخميس نقاش مواد الفصلَين الثّاني والثّالث".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المال أنهت الفصل الأول من مشروع موازنة 2024 وألغت مادة عن قروض المركزي المدعومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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