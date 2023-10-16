لجنة المال أنهت الفصل الأول من مشروع موازنة 2024 وألغت مادة عن قروض المركزي المدعومة

أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النّائب ​ابراهيم كنعان​، أنّ "لجنة المال أنهت الفصل الأوّل من مشروع موازنة 2024 بمواده الـ14، وعلّقت المادّة 5 المتعلّقة بإجازة الاقتراض، والمادّة 7 المتعلّقة بآليّة قبول الهبات والقروض، والمادّة 8 المتعلّقة بنقل الاعتمادات".

وذكر أنّ "اللّجنة ألغت المادّة 10 المتعلّقة بقروض ​مصرف لبنان​ المدعومة"، مشيرًا إلى أنّ "اللّجنة تتابع الأربعاء والخميس نقاش مواد الفصلَين الثّاني والثّالث".