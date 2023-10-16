كسبار خلال وقفة احتجاجية لنقابة المحامين تنديدا بالعدوان الاسرائيلي: حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة مقدس

نفذت نقابة المحامين في بيروت وقفة احتجاجية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، واستنكارا لمواقف الدول المؤيدة له، وتأييدا لتضامن المحامين العرب مع الشعب الفلسطيني في مقاومته ضد الإحتلال.

وأشار نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، الى أن نقابة المحامين هي نقابة الحق والقانون والحريات العامة وحقوق الإنسان. ومَن أولى منها في رفع الصوت بوجه الظلم والعدوان والطغيان والعجرفة والغطرسة".

شدد على أن "قضية الشعب الفلسطيني قضية محقة، فقد طردوا ظلما من أرضهم، وحقهم بالمقاومة مقدس. ندعو الشعب العربي للإنتفاض والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم والمقهور، ونطالب المجتمع الدولي الذي يتكلم عن حقوق الإنسان، بتطبيق الإتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال والإنسان".

وأسف كسبار لغياب الإعلامية جيزيل القزي، مشيرا الى أنها "كانت تمثل المصداقية، والنزاهة الفكرية، والأناقة في إنتقاء الألفاظ، واحترام الآخرين، مع ثقافة علمية وفكرية لافتة".

وفي سياق منفصل، عقدت ندوة في "بيت المحامي"، بدعوة من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والتي تترأسها كلودين ميشال عون، شارك فيها نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة ومحامون.

وشدد كسبار على "عقد مثل هذه الندوات لأن القانون رقم 205/2021، غير كافٍ بنصوصه بل يقتضي شرحها وإعطاء الأمثلة ليتمكن الجميع من فهمه والإستفادة من إقراره".