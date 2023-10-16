الريجي: بدء شراء محصول التبغ والتنباك شمالاً

باشرت ادارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" بشراء محصول التبغ والتنباك في الشمال بواسطة ثلاث لجان، ويُتوقَع انتهاؤها خلال شهر. وأبدى المزارعون ارتياحهم للأسعار ولسير الاعمال وخصوصاً في هذه الظروف العصيبة الراهنة. ومن المقرر أن تبدأ اعمال شراء محصول التبغ في الجنوب خلال الاسبوع الجاري.

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