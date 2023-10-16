ميقاتي التقى وزيرة خارجية فرنسا: لابقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال لقائه وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، على "اجراء كافة الاتصالات والعمل الدؤوب لابقاء لبنان في منأى عن التوترات في المنطقة"، معتبرا أن "وقف اطلاق النار يساهم في تحقيق هذا الامر".

وأكد ميقاتي، على" ضرورة تكثيف الاجتماعات الدولية والعربية الرفيعة المستوى لتلافي التصعيد".

بدورها أعربت كولونا عن قلقها من الاوضاع في المنطقة، لافتةً الى أن "فرنسا تؤيد اقتراح مصر عقد اجتماع لقادة بعض الدول العربية والاوروبية المعنية بالاضافة الى الاعضاء الدائمين في مجلس الامن، كما انها تبذل جهدا لايجاد اطار حل للقضايا المطروحة حاليا والبحث في الحلول التي تمنع التصعيد غير المحسوبة".

وأكدت أن "يجب تلافي الحسابات الخاطئة والعمل على ابقاء جنوب لبنان خارج التشنجات لان الصراع الراهن قد يمتد لمهلة غير محددة".

وفي سياف منفصل، استقبل ميقاتي السفير السعودي في لبنان وليد بخاري وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين واهمية العمل لابعاد لبنان عن توترات المنطقة.

كما سلّم بخاري ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين لحضور مؤتمر القمة العربية - الافريقية الخامسة المقرر عقدها في الحادي عشر من الشهر المقبل في الرياض.