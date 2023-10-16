«يديعوت أحرنوت»: إسرائيل تطلق سراح جنود مدانين لدعم المجهود الحربي

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق سراح جنود عوقبوا بسبب مخالفات تأديبية من السجون العسكرية، وبصدد إطلاق مدنيين أيضا لرفد المجهود الحربي.

ووفقا لقناة "روسيا اليوم"، قالت الصحيفة: "للمساعدة في المجهود الحربي.. أطلق الجيش الإسرائيلي سراح جنود عوقبوا بسبب مخالفات تأديبية من السجون العسكرية، ويدرس إطلاق سراح السجناء المدانين بارتكاب مخالفات جنائية، من أجل مساعدة المجهود الحربي في مختلف الوحدات. بعض السجناء الذين أطلق سراحهم هم مقاتلون عادوا إلى وحدتهم. تمت الموافقة على الأمر من قبل رئيس ACA والمحامي العسكري العام".

وأمس الأحد، نشر الجيش الإسرائيلي أسماء 7 جنود إضافيين قتلوا خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 286 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".