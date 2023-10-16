«ممنوع الاقتراب من الحدود مع فلسطين» .. الأردن يحذر مواطنيه

الشارقة - اميمة ياسر - حذر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية مواطني المملكة من الاقتراب من منطقة الحدود والأغوار، مشيرا إلى أن ذلك "يعرض حياتهم للخطر نظرا لخصوصية المنطقة من الناحية الأمنية".

وأكد الفراية في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الإثنين، أن "الحكومة تحرص على تجنيب مواطنينا التعرض لأي مخاطر في حال وصولهم إلى منطقة الحدود أو الأغوار"، مؤكدا "حق المواطنين في التعبير والتضامن مع الأهل في فلسطين المحتلة".

وأهاب الوزير بالمواطنين "الالتزام بما يصدر من تعليمات ناظمة لممارسة الحق في التعبير، مع التقدير لمشاعرهم الوطنية والغضب تجاه ما يحدث في غزة، من تدمير ممنهج وقصف للمدنيين".

كما أكد أن الجهد الأردني المنضبط في التعبير تجاه ما يحدث في قطاع غزة، يأتي انسجاما مع جهود الملك عبد الله الثاني المستمرة في خفض التصعيد، ومنع تهجير السكان من القطاع، والحفاظ على حياة المدنيين، وإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى غزة.

ولفت الفراية إلى أن "الملك يقود جهدا دبلوماسيا من خلال جولته الحالية في أوروبا، لحشد دعم دولي يسهم في وقف الحرب على غزة، ومنع امتدادها إلى الضفة الغربية، وتلافي تأثيرها على استقرار المنطقة بأكملها، مع ضرورة فتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة إلى القطاع".

والخميس أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أنها لن تسمح بإقامة تظاهرات على الحدود مع فلسطين.

وقالت الداخلية: "حرصا على سلامة المواطنين وضمان حق التعبير المشروع لمشاعرهم الوطنية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، فإن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الحدود والأغوار أمر غير مسموح به".

وأضافت: "ستقوم الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة التدابير لمنع ذلك، حيث إن منطقة الأغوار والمناطق الحدودية المحيطة بها على طول الحدود مع فلسطين، مناطق محظورة للتجمهر وتتولى القوات المسلحة الأردنية حمايتها وضبط الأمن فيها".