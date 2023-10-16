تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. عقد قمة دولية بشأن فلسطين

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت مصادر رفيعة المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد قمة إقليمية دولية دولي حول القضية الفلسطينية يوم السبت المقبل.

جاء ذلك وفق نبأ عاجل بثته القناة، عصر اليوم الاثنين، دون مزيد من التفاصيل.

والدعوة لعقد القمة وردت في البيان الصادر عن اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي ترأسه الرئيس السيسي صباح أمس الأحد.

وتناول الاجتماع، تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وأكد المجلس، أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وشدد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

كما صدر عن الاجتماع قرار بتوجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

كما تقرر مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.