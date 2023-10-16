شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء الكنيست الإسرائيلي بعد دوي صافرات الإنذار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أُخلي مبنى «الكنيست» الإسرائيلي في القدس، الاثنين، بعد إطلاق صافرات الإنذار، تحذيراً من ضربة صاروخية قادمة من قطاع غزة. وكشفت مصادر صحفية أن المبنى تم إخلاؤه من الحضور، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ.

ودوت صافرات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية، أبرزها: القدس وتل أبيب وبيت شيمش وبتاح تكفا وبني براك ورمات غان وحولون وغفعاتيم.

وتتواصل الضربات الجوية والصاروخية بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس، في الوقت الذي يئن فيه سكان غزة تحت وطأة المخاوف من «هجوم بري محتمل»، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: في الساعات الأخيرة، دمرت عشرات مقرات القيادة العملياتية ومواقع إطلاق قذائف هاون في قطاع غزة.

وتابع: تمكنت طائرات حربية للجيش من تصفية عدد من مقاتلي حماس، خلال تواجدهم في مجمع عسكري للحركة.