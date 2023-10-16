الاحتلال يهدد بقصف 21 مستشفى في غزة

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تعمل في وضع صحي منهار، في ظل انعدام الكهرباء والأدوية والمياه، وأنها فقدت الكثير من الطواقم الطبية أثناء عمليات القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال دمرت معظم الطرق والمفترقات في قطاع غزة مما عرقل حركة الأطقم الطبية، خاصة أن الاحتلال دمر 20 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان على قطاع غزة، موجهة نداء استغاثة لفتح ممرات إنسانية لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، لإنقاذ حياة الجرحى.
وفي السياق، أفادت فرق الدفاع المدني أن مقرها في منطقة تل الهوا بمدينة غزة تعرض للقصف، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد منهم.
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