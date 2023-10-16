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طقس الإسكندرية.. سُحب وتوقعات بسقوط أمطار (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: الخليج 365:

تشهد الإسكندرية طقسًا معتدلًا نسبيًا، مساء اليوم الإثنين، وسط توقعات بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة، في درجات حرارة سجلت 26 للعظمى و20 للصغرى.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أنه وفقًا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تتكون السحب على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسط توقعات بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة.

ورصدت كاميرا الخليج 365 صورا تظهر حالة طقس الإسكندرية مساء اليوم الإثنين، تظهر فيها تجمعات للسحب في سماء المدينة مع زيادة طفيفة في سرعة الرياح ودرجة حرارة معتدلة نسبيا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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