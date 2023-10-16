أول تعليق من "التعليم" على استبعاد 14 ألف معلم من الناجحين في مسابقة المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم تمت وفقا لتوجه الدولة المصرية بتحديد آليات لانتقاء المعلمين الجدد ووفقا للمادة (5) المعدلة للقرار (۲۲۹۷) لسنة ۲۰۲۲م، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣م، والتي تقر بأن "يكون التعيين أو التعاقد من خلال اختبار ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووفقا لنموذج العقد المرافق دون غيره".

وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أنها نفذت تدريبات تربوية ولياقة بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم التنسيق مع الجهة المعنية لتنفيذ آلية اجتياز التدريبات، وحرصت على سرعة تسكين المعلمين الجدد، الذين اجتازوا قياس التدريبات، بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها حاليا بصدد التنسيق مع الجهة المعنية لمنح المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا التدريبات محاولة أخرى لاجتياز التدريب للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز بالتزامن مع إجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

وأوضحت أنها بصدد البدء في إجراءات إعلان مسابقة أخرى لاستكمال العدد المخصص للوزارة، حيث يحق لكافة المعلمين الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه المسابقة.

وناشدت الوزارة كافة المعلمين المتقدمين للمسابقة بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط وعدم الانسياق خلف الشائعات والمعلومات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في المسابقة التي تتم في إطار من الاجراءات المنضبطة التي تستهدف انتقاء أفضل وأكفأ المعلمين.

كانت النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، طالب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التدخل السريع لحل مشكلة المعلمين المعتصمين أمام وزارة التربية والتعليم، بعد استبعاد حوالي ١٤ ألف معلم من كشوف الناجحين في مسابقة ٣٠ ألف معلم بعد اجتيازهم اختبار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.