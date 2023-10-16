أرملة الأخ ومكالمة التضليل.. عامل ينهي حياة زوجته وجنينها في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أنهى عامل حياة زوجته العشرينية خنقًا، والتي كانت في منتصف أشهر حملها، مزهقًا روحين، داخل منزلهما في نطاق مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بالحادث وإلقاء القبض على المتهم، الذي مثل أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

أمام فريق النيابة في مركز أخميم وتحت حراسة مشددة، مثّل المتهم جريمته، حيث تبين أنه أطبق على رقبة زوجته بيديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسقطت على الأرض داخل منزلهما.

علل المتهم ارتكابه الواقعة بوجود خلافات بينه وبين زوجته التي كانت في نهاية الشهر الخامس لحملها، لزواجه من أرملة أخيه قبل شهور، بينما أوضح أنه بعد قتله زوجته تواصل مع أسرتها وأخبرهم بأنها دخلت في إغمائه، وغادر المنزل.

وفور وصول أسرة المجني عليها عثروا على الضحية جثة هامدة داخل حجرة نومها، وعلى رقبتها آثار سحجة دائرية غير مكتملة.

توصلت التحريات إلى أن زوج الضحية في العقد الرابع من العمر مرتكب الواقعة، وألقي القبض عليه واعترف وأحيل إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.