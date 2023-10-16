لبنان تحذّر من الدعم اللامحدود لإسرائيل على الأمن والسلم الإقليميين

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - ( د ب أ ):

حذّر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، خلال لقائه سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وروسيا واليابان والصين وفرنسا والأرجنتين وبريطانيا اليوم الاثنين، من الدعم اللامحدود لإسرائيل لما له من عواقب على الأمن والسلم الإقليميين .

وحذّر الوزير بو حبيب من" عواقب الدعم اللامحدود لإسرائيل على الأمن والسلم الاقليميين ، وتجاوزاتها للقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب من خلال قيامها بعقاب وحصار جماعي مفروض على الشعب الفلسطيني في غزة".

وشدد الوزير بو حبيب على "عدم رغبة لبنان في التصعيد".

كما بحث الوزير بو حبيب التطورات في المنطقة في اتصالين هاتفيين مع وزيرتي خارجية أستراليا بيني وونج، ومملكة هولندا هانكي بروينز ،حيث تبادل معهما أفكار بكيفية ضبط النفس، ووقف التصعيد، واحترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.

وتوافق الوزير بوحبيب مع الوزيرتين الأسترالية والهولندية على "رغبة لبنان ورغبة بلديهما بالتهدئة، وضرورة بذل مزيد من الجهود لمنع انزلاق الأمور في المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه".