تحالف الأحزاب: دعوة الرئيس السيسى لعقد مؤتمر دولى بشأن أحداث غزة دعم مباشر للقضية

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القاهرة - سامية سيد - ثمن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد مؤتمر دولي بشأن الأحداث في غزة.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا: دعوة الرئيس السيسى تؤكد أن مصر تستهدف تهدئة الأوضاع في فلسطين ووقف نزيف الدماء.

وأشار إلي أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى تعتبر دعم مباشر للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن تحركات مصر تستهدف إقامة سلام شامل.

وأفادت مصادر رفيعة المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية السبت المقبل.

وكان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قال إنه لم يعد بمقدورهم تقديم المساعدة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك في مؤتمر صحفي لـ الأونروا حول المستجدات بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع المياه والكهرباء والغذاء وغيرها من الخدمات الأساسية عن قطاع غزة في الثامن من أكتوبر الجاري.

ونقل موقع الأونروا، تصريحات لازاريني، قوله: «لم يتم السماح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر وقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية»، مشيرا إلى أنه لم يعد للزملاء في الأونروا بقطاع غزة قادرين على تقديم المساعدة الإنسانية لسكان القطاع الفلسطيني.