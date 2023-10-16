شكرا لقرائتكم خبر عن الأحرار الاشتراكيين: دعوة الرئيس السيسى لمؤتمر دولى جاء فى وقته لرفع المعاناة على الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن انعقاد مؤتمر دولي وقمة كبرى حول القضية الفلسطينية يوم السبت المقبل، تحت عنوان قمة القاهرة للسلام، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء بالتوقيت المناسب نظراً لما يعانى منه الشعب الفلسطيني والمأساة الحقيقية نتيجة الغطرسة التي يمارسها الجيش المحتل داخل غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال تقود حرب إبادة تستهدف تهجير أهالى غزة، وتصدير أزمة جديدة إلى وطننا الغالي.

وأشاد "درويش" بدور الرئيس السيسي في إدارة الملف بحكمة ودبلوماسية منضبطة وبلاغة تكشف عن رسالة قوية أن مصر دولة سلام وتسعى للحلول السلمية بعيداً عن الحروب التي تسفر عن كوارث ودمار في الأرواح.

وأوضح رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، خلال تصريحات خاصة، أن مصر تتبنى سياسيات لم الشمل وسد الثغرات التي تحاول دول الغرب استغلالها بمنطقة شرق الأوسط وتحديدا مصر، بعد تأجيج الصراعات الإقليمية في دول الجوار مثل السودان وليبيا والعراق واليمن وأخيرا فلسطين، الأمر الذى جعل مصر في بوتقة من اللهب، مشيدا بحكمة القيادة السياسية في إدارة الملف بالطرق الدبلوماسية المنضبطة.