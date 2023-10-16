شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: دعوة الرئيس لـ"قمة القاهرة للسلام" حول قضية فلسطين يدعم حل الأزمة بشكل عاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب جمال الشورى، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن التلبية الكبيرة والواسعة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور "قمة القاهرة للسلام 2023" حول القضية الفليسطينية يوم السبت المقبل، تؤكد تحرك الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية على أعلى مستوى للوصول للحلول على أرض الواقع.

وأكد عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الاستجابة الواسعة تؤكد أيضا التفاعل مع الدولة المصرية فى فكرة مبتكرة وخارج الصندوق للوصول لحل ووقف هجمات جيش الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطينى الأعزل، وقتل الأطفال والنساء والعزل فى واحدة من أكبر الجرائم التى تُمارس ضد الشعب الفلسطينى.

وأشار عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الجميع يثق فى قدرة القيادة السياسية على حل الأزمة، متابعا:" ندعم تحركات الدولة المصرية فى حل الأزمة ولدينا ثقة فى الوصول لحلول، ولعل الدعوة للمؤتمر وإلى الخطوات الفعلية فى الحل".

جدير بالذكر أن مصادر رفيعة المستوى أفادت لقناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور "قمة القاهرة للسلام" حول القضية الفلسطينية السبت المقبل.

وكان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قد قال إنه لم يعد بمقدورهم تقديم المساعدة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك، ذلك في مؤتمر صحفي لـ الأونروا حول المستجدات بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع المياه والكهرباء والغذاء وغيرها من الخدمات الأساسية عن قطاع غزة في الثامن من أكتوبر الجاري.