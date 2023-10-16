شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى الناصرى مشيدا بدعوة الرئيس السيسى لـ"قمة القاهرة للسلام": يعكس دور مصر الداعم لقضايا العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لحضور "قمة القاهرة للسلام" حول القضية الفلسطينية السبت المقبل، مؤكدا أن دعوة الرئيس السيسى تظهر دور مصر الداعم لقضايا العربية وعلي رأسها القضية الفلسطينية.

وقال "أبو العلا" إن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسى تعكس للجميع دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

ووصف "أبو العلا" دعوة الرئيس السيسى لعقد "قمة القاهرة للسلام" بشأن أحداث غزة بالفكرة المبتكرة التي تضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.

وانتقد أبو العلا، العدوان الإسرائيلي وسقوط مدنيين منهم أطفال ونساء وشيوخ، مضيفا:" القدس لنا والكيان الصهيوني سوف يهزم مع تكاتف الوطن العربي.

جدير بالذكر أن مصادر رفيعة المستوى أفادت لقناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية السبت المقبل.

وكان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، قد قال إنه لم يعد بمقدورهم تقديم المساعدة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك، ذلك في مؤتمر صحفي لـ الأونروا حول المستجدات بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع المياه والكهرباء والغذاء وغيرها من الخدمات الأساسية عن قطاع غزة في الثامن من أكتوبر الجاري.