شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى المغازي: عقد قمة القاهرة للسلام أول خطوة لحل القضية الفلسطينية برعاية مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال يسرى المغازي، عضو مجلس النواب، إن مصر نجحت في أول خطة نحو السلام لحل القصية الفلسطينية بعد الاستجابة الواسعة لعقد قمة القاهرة للسلام، السبت المقبل، التي تهدف لحلحلة الأزمة التي تمتد لعقود وسط حروب ودمار يقودها الاحتلال الإسرائيلي، دون الالتفات إلى حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة ارضه على حدود 1967.

وأوضح عضو مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلعب دوراً تاريخيا لا ينسي وسوف يذكره التاريخ لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في أصعب المحن والأوقات، حيث تقود مصر تحركات دولية هامة لوقف التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين بغزة، متوقعا أن تخرج هذه القمة بتوصيات تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه، ووقف العدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر رفيعة المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك تلبية كبيرة وواسعة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية السبت المقبل.