شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب": قمة القاهرة للسلام تحمل مفاتيح حل القضية الفلسطينية وشهادة ثقة برؤية مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مصر تقود تحركًا دوليًا دبلوماسيًا وشعبيًا عظيمًا لإنهاء العدوان الاسرائيلي على غزة، والتوصل إلى حل جذري للأزمة وفق مقررات الشرعية الدولية، خاصة عقب الإعلان عن عقد قمة القاهرة للسلام يوم السبت المقبل.

وأضافت نورا علي، أن الرئيس السيسي نجح بشكل قاطع في تحريك المجتمعات الدولية نحو سرعة الجلوس والتوافق حول سرعة وقف التصعيد العسكري في غزة والحفاظ على أرواح الأبرياء، بعد التلبية الواسعة لعقد هذه القمة الهامة.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى أن استضافة مصر لقمة القاهرة للسلام، تأتي انطلاقًا من دورها الرائد وعقيدتها الراسخة بأن قضية فلسطين تمثل قضية العرب الأولى، وأن مصر لن تتخلى عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وتابعت أن حجم الاستجابات الدولية التي لاقتها دعوة الرئيس لعقد القمة بمثابة شهادة ثقة في رؤية مصر كونها تحمل مفاتيح حل الأزمة، ودليل على نجاحها في المسار الذي خاضته مع كافة الدول لرفض العدوان".