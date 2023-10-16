شكرا لقرائتكم خبر عن "العربى لحقوق الإنسان": "قمة القاهرة للسلام" السبيل الوحيد لحل أزمة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عن تقديره لدور مصر ورئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعوة لـ"قمة القاهرة للسلام" عاجل للنظر في الموقف الفلسطينى الراهن.

وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات له، أن تلك الدعوة ليست بغريبة عن الرئيس السيسي والخارجية المصرية والجهات المسئولة عن الملف الفلسطيني، مضيفا أن توقيت المبادرة والدعوة جاءت مناسبة إزاء تردي الأوضاع جراء التجاوزات اليومية من قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي أودت بالمئات مر الشهداء والضحايا.

وأكد عبد الجواد أحمد أن التحرك المصري لتدويل ملف ومواجهة مباشرة لمشروع الاحتلال لفرض سياسية الأمر الواقع بتهجير أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وزيادة الاستيطان وتفريغ غزة من شعبها، مشيرا إلى أن تلك الدعوة السبيل الوحيد لفضح قوات الاحتلال ومشروعها وإبراز جرائم الحرب والإبادة ضد الإنسان الفلسطيني.