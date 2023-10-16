بري التقى وزيرة الخارجية الفرنسية والوفد المرافق

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو ومديرة افريقيا الشمالية والشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو وعدد من المستشارين في الخارجية الفرنسية حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
اللقاء الذي استمر لاكثر من ٤٥ دقيقة غادرت بعده كولونا دون الادلاء بتصريح.
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