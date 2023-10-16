توسع القصف الإسرائيلي ليطال بلدتي الجبين وطيرحرفا وتضرر منزلين في الضهيرة

توسع القصف الإسرائيلي ليطال بلدتي الجبين وطيرحرفا في القطاع الغربي قضاء صور. كما تضرر منزلين في بلدة الضهيرة واشتعال النيران بداخلهم، جراء اقصف المعادي على البلدة.

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