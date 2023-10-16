البستاني: أثبتنا كسلطتين تشريعية وتتفيذية ان الحوار الايجابي يصل الى نتائج بموضوع الملحقين الاقتصاديين

أعلن النائب فريد البستاني، خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من ضمن وفد ضم رئيس لجنة الشؤون الخارجية، أننا "كلجنة اقتصاد نركز على حركة التصدير للملحقين الاقتصاديين الذين هم سفراء لاقتصادنا في دول الانتشار في العالم كله".

ولفت البستاني، الى أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص برزت اليوم من خلال وجود الهيئات الاقتصادية التي احييها، لأنه في الظروف التي تمر بها الدولة وشح الايرادات، فإن مساعدتِها لنا هي مهمة جداً".

ولفت الى أننا "كسلطة تشريعية وتتفيذية أثبتنا اليوم ان الحوار الايجابي يأتي بنتائج. كنت وكنت أتمنى أن يقوم وزير الخارجية، قبل اتخاذ هذا القرار المهم الذي يعود لاسباب مالية، بتقييم هؤلاء الملحقين حسب أدائهم".

وأضاف "وزارة الاقتصاد كشفت في الاجتماع عن زيادة في حركة التصدير بنحو 17 بالمئة نتيجة عمل هؤلاء الملحقين. وهذا يثبت أن هذا البرنامج جيد جداً ويجب إكماله كما يجب تقييم الملحقين بطريقة علمية".