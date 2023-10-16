الجيش الإسرائيلي: عدد من مواقعنا تعرض لإطلاق نار من الحدود اللبنانية

اعلن الجيش الإسرائيلي بان عددا من مواقعنا على الحدود مع لبنان تعرض لإطلاق نار من أسلحة خفيفة.
ولفت الجيش الإسرائيلي الى ان قذيفة مضادة للدروع أطلقت نحو دبابة إسرائيلية عند الحدود مع لبنان، ونرد على ذلك بقصف مدفعي.
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