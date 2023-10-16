أبو فاعور: محمية جبل حرمون ستكون قيمة اقتصادية وبيئية كبرى لراشيا وللبنان بشكل عام

اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور الى "ان قضية البيئة ستتقدم على كل القضايا السياسية في كل القضايا في العالم ، مرت مرحلة في التاريخ كانت الحريات هي اولى القضايا ومرت مرحلة جاءت فيها فكرة الدولة الوطنية والدولة القومية الى مسألة العدالة الاجتماعية، اليوم القضية التي سوف تجتاح الرأي العام العالمي والتي ستحكم السياسات مستقبلا، والتي ستقرر مع اجيال جديدة كيف ستكون النظم السياسية في العالم هي قضية البيئة، ليس من باب الشغف بالبيئة، بل من منطلق ما يجري من ارتفاع في درجات حرارة الارض، حيث الفياضانات في مكان والتصحر في مكان آخر، ولنأخذ العبرة من الصيفية التي مرت ومدى صعوبتها علينا".

وخلال لقاء تعريفي بمحمية حرمون نظّمته بلدية راشيا الوادي ولجنة محمية جبل حرمون ومحمية أرز الشوف لعرض أبرز النشاطات التي تنفّذ في جبل حرمون ومحيطه بعد مرور سنة على حفل اطلاق المحمية، وذلك في إطار مشروع "ضمان الإدارة والحوكمة الفعالة في المواقع ذات الأهمية البيئية وتوسيع حماية التنوع البيولوجي في المنطقة الجنوبية من لبنان"، BioConnect، المموّل من الإتحاد الأوروبي، اعرب ابو فاعور عن قناعته بان مستقبل الحياة الاقتصادية في هذه المنطقة سوف تدور حول محمية حرمون، الكنز الذي نكتشفه هو محمية جبل حرمون، وقال للاسف لم نستخرج النفط من البحر، لكن هذا نفطنا الحقيقي بدون اوهام اذا ما احسنا ادارتها، اذ بدأت المحمية تأخذ ابعادها الادارية مع مجموعة من الشباب والموظفين، واصبح لدينا اكثر من 330 الف شجرة وفي مرحلة ما ستصبح المصدر الاقتصادي للمنطقة، واليوم نعمل على انشاء برك المياه ومعمل للنفايات،